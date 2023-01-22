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أجواء صافية ولاتغير على درجات الحرارة

الإثنين 23 يناير 2023 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء صافية ولاتغير على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 يستمر الجو اليوم الاثنين صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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