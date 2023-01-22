أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويحلق في الصدارة

لندن/سما/

ألحق فريق أرسنال هزيمة مثيرة بضيفه مانشستر يونايتد (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل المهاجم إدوارد نيكيتاه هدفين لأصحاب الأرض "المدفعجية" في الدقيقتين (24 و90)، تخللهما هدف زميله المهاجم بوكايو ساكا سجله عند الدقيقة 53.

بينما سجل هدفي مانشستر يونايتد كل من المهاجم ماركوس راشفورد، والمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في الدقيقتين (17، و59) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

ورفع أرسنال رصيده بعد هذا الفوز إلى 50 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب.

بينما توقف رصيد نادي مانشستر يونايتد عند 39 نقطة، وبقي في المركز الرابع على سلم ترتيب "البريمير ليغ" متأخرا بفارق الأهداف عن نادي نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث.