  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويحلق في الصدارة

الأحد 22 يناير 2023 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويحلق في الصدارة



لندن/سما/

ألحق فريق أرسنال هزيمة مثيرة بضيفه مانشستر يونايتد (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وسجل المهاجم إدوارد نيكيتاه هدفين لأصحاب الأرض "المدفعجية" في الدقيقتين (24 و90)، تخللهما هدف زميله المهاجم بوكايو ساكا سجله عند الدقيقة 53.

بينما سجل هدفي مانشستر يونايتد كل من المهاجم ماركوس راشفورد، والمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في الدقيقتين (17، و59) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

ورفع أرسنال رصيده بعد هذا الفوز إلى 50 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب.

بينما توقف رصيد نادي مانشستر يونايتد عند 39 نقطة، وبقي في المركز الرابع على سلم ترتيب "البريمير ليغ" متأخرا بفارق الأهداف عن نادي نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث.

#ارسنال #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

اغتيال عماد مغنيّة.. تفاصيلٌ جديدةٌ: بوش وأولمرت أصدرا الأوامر والموساد أبلغ: “العربيّ مات”

بـ20 شاحنة.. “فاجنر” الروسية ستُرسل لكييف جثث جنود أوكرانيين قتلوا بعد معارك عنيفة

لهذا السبب.. غضب إسرائيلي من الاتحاد الأوروبي

كريم يونس: الفصائل الفلسطينية أخفقت في ملف الأسرى

أديب إسرائيلي بارز: "إسرائيل" تحترق..

بن غفير يعقب على اعتقال ماهر يونس

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-22_21-15-09

لماذا ترفض "إسرائيل" تسليم قاض مكسيكي ليحاكم في بلاده؟

خبير عسكري إسرائيلي: الأوضاع تتجه نحو التفجر و انتفاضة فلسطينية تقترب

سفير-الولايات-المتحدة-لدى-إسرائيل-توماس-نيدز

السفير الأمريكي: إدارة بايدن لا توافق على ضم "إسرائيل" أراض جديدة

photo_2023-01-22_17-57-55

لهذا السبب.. غضب إسرائيلي من الاتحاد الأوروبي

غداً غرة شهر رجب.. المفتي يعلن موعد ذكرى الإسراء والمعراج

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم