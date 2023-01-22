رابطة علماء فلسطين تدين حرق المصحف الشريف في السويد

غزة/سما/

أدانت رابطة علماء فلسطين حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية أمس، واعتبرت ذلك استفزازاً لمشاعر المسلمين، وعدواناً سافراً على عقيدتهم.

وأكدت في بيان لها اليوم أن هذا السلوك المتطرف من شأنه نشر الكراهية وإيجاد بيئة خصبة للتشدد وردة الفعل التي لا يحمد عقباها.

وقالت إن هذا العمل الخبيث اعتداء صارخ على عقيدة الأمة الإسلامية، مطالبةً العلماء والشعوب الإسلامية للتصدي بكل حزم لهذه الاعتداءات العنصرية المشينة التي تهدف للنيل من عقيدة المسلمين ومقدساتهم.

ودعت الرابطة في بيانها المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المستنكرة، ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.

وطالبت دولة السويد لتقديم الاعتذار للمسلمين، داعيةً إلى مقاطعتها وسحب سفراء الدول منها إن لم تعتذر.