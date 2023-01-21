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مدفيديف يصف أتباع الناتو "بالكلاب المخصية"

الأحد 22 يناير 2023 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدفيديف يصف أتباع الناتو "بالكلاب المخصية"



موسكو/سما/

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن الغرب سيحاول إرهاق روسيا لأطول فترة ممكنة، بل وسيحاول تدميرها من خلال إنشاء تحالف عسكري جديد.


جاء تصريح مدفيديف هذا تعليقا على نتائج اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية في ألمانيا، في الـ 20 من يناير.

وأضاف مدفيديف عبر "تلغرام": "إن اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية في ألمانيا، وقرارهم إمداد كييف بأسلحة ثقيلة، لا يدع مجالا للشك أن أعداءنا مستمرون في محاولات إرهاقنا لأجل غير مسمى، بل ويتوهمون أنهم قادرين على تدميرنا، وعليهم الكف عن هذه الأوهام، فتدمير روسيا أمر صعب للغاية".

وتابع: إن الولايات المتحدة وحلف الناتو، ومن وصفهم بكلابهم "المخصية" سيعملون على تشكيل تحالف عسكري جديد، لمحاولة تحقيق أحلامهم بالقضاء على روسيا.

وأشار إلى أن التاريخ أثبت أن نهاية الحروب الطويلة، تتجلى في تحقيق التوازن والاستقرار، وفي نهاية هذه الحرب "ستتخلى الولايات المتحدة عن حليفتها "أوربا العجوز" وأتباعها التعساء في أوكرانيا، وسيعم السلام على الأرض".

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