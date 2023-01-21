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إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة متّجهة من بولندا إلى اليونان

الأحد 22 يناير 2023 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة متّجهة من بولندا إلى اليونان



وكالات/سما/

أفادت وكالة "فرانس بس" نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع اليونانية بورود إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "راين إير" متجهة من بولندا إلى اليونان .

وتقلت "فرانس برس" عن مصدر بوزارة الدفاع اليونانية أن طائرات حربية يونانية سارعت اليوم الأحد لمرافقة طائرة تابعة لشركة "راين إير" من بولندا إلى اليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصا بعد ان ابلغت السلطات عن تحذير بوجود قنبلة.

وقالت وكالة الانباء الانباء الرسمية أن الطائرة هبطت في مطار أثينا الدولي قبل وقت قصير من الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش وكانت قيد التفتيش من قبل فريق إبطال مفعول القنابل.

#قنبلة طائرة

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