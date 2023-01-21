  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة إسرائيلية تطالب بهدم مئات البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية

الأحد 22 يناير 2023 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة إسرائيلية تطالب بهدم مئات البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

دعت وزيرة الاستيطان والمهام القومية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوريت ستروك، اليوم الأحد، وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى التحرك والقيام بما وصفته بـ"تطبيق القانون بشكل متساوِ" لهدم مئات البيوت الفلسطينية، التي تم تشييدها في الأعوام الأخيرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المصنفة، بحسب اتفاقيات أوسلو كمنطقة ج.

وأدعت الوزيرة الإسرائيلية أن هذه البيوت و"عشرات الأحياء"، التي تقوم ببنائها والسماح بها السلطة الفلسطينية، تقع على أراضي الشعب اليهودي باعتبار أنها مصنفة وفق سلطات الاحتلال أراضي دولة. 

وزعمت ستروك، وهي من أشد المستوطنين الإسرائيليين في الخليل تطرفاً، أن الفلسطينيين الذين يبنون على أراضيهم "يقومون بعملية بناء غير قانونية بدون تراخيص، وسط محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة. واعترفت أن الحديث هو عن نحو مليوني دونم من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة".

وأقرت ستروك، التي تحدثت مع الإذاعة الإسرائيلية، رداً على قيام وزير الأمن في دولة الاحتلال بالسماح بتفكيك البؤرة الاستيطانية "أور حاييم" أمس الأول الجمعة.

واعترفت ستروك، بعدم شرعية البؤرة الاستيطانية المذكورة، لكنها أردفت أن الحكومة الحالية وفقاً للاتفاقيات الائتلافية، التي تم إبرامها بين مختلف أطرافها، ستسعى إلى تسريع الاعتراف بعشرات البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون، الذين يُطلق عليهم إسرائيلياً لقب "فتية التلال"، وتسهيل عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. 

واعتبرت أنه سيكون على غالانت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الالتزام بما تم الاتفاق عليه بهذا الخصوص مع حزب الصهيونية الدينية، وتمكين تطبيق كامل للقوانين المدنية الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك إجراءات البناء، وعدم إبقاء هذا الأمر ضمن صلاحيات الجيش الإسرائيلي وتحديداً قائد المنطقة الوسطى في الجيش والإدارة المدنية.

بموازاة ذلك، أكدت رئيسة حركة "نحلا" الاستيطانية، دانيالا فايس، وهي من القادة التاريخيين لحركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية في ثمانينيات القرن الماضي، في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت" أنه "آن الأوان للعودة لنشاط البناء الاستيطاني في البلاد، وسيدرك غالانت في نهاية المطاف أن هناك نظاما وهو ملزم بالاتفاقيات الائتلافية، فنحن نستعد للعودة إلى مستوطنة حومش (مستوطنة تقع شمالي الضفة الغربية تم تفكيكها في عهد حكومة شارون، ضمن خطة الانسحاب من قطاع غزة) وإلى (البؤرة الاستيطانية) أفيتار التي أقيمت على جبل صبيح جنوبي نابلس، العام الماضي".


وأوضحت فايس أن الاستيطان ليس أمراً عسكرياً، ولا يخضع لوزير الأمن ولا لرئيس أركان الجيش، ودعت نتنياهو إلى تجديد النشاط الاستيطاني قائلة: "إن هناك الكثير من العائلات المستعدة للاستيطان في كل لحظة وبدون شروط أساسية للحياة، فيكفي اتصال واحد فقط كي يكون بالإمكان وفوراً إقامة عشرات المستوطنات، يعيش في كل واحدة منها 30 عائلة". 

#اوريت ستروك #فلسطين #الاحتلال #الاستيطان #مستوطنات #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

وزراء الصهيونية الدينية سيقاطعون اجتماع الحكومة.. وبن غفير: سأطالب باخلاء الخان الأحمر

اغتيال عماد مغنيّة.. تفاصيلٌ جديدةٌ: بوش وأولمرت أصدرا الأوامر والموساد أبلغ: “العربيّ مات”

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

نتنياهو سيقيليه اليوم.. درعي يعتزم حضور جلسة الحكومة

بـ20 شاحنة.. “فاجنر” الروسية ستُرسل لكييف جثث جنود أوكرانيين قتلوا بعد معارك عنيفة

شرطة الاحتلال تستدعي الأسير المحرر ماهر يونس للتحقيق

كريم يونس: الفصائل الفلسطينية أخفقت في ملف الأسرى

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-22_17-57-55

لهذا السبب.. غضب إسرائيلي من الاتحاد الأوروبي

غداً غرة شهر رجب.. المفتي يعلن موعد ذكرى الإسراء والمعراج

العسيلي 2.jfif-56ff324f-d410-42ac-ad4b-bd8746e3841d

غزة: إعادة تأهيل مصانع دمرها الاحتلال الإسرائيلي

photo_2023-01-21_19-05-32

أديب إسرائيلي بارز: "إسرائيل" تحترق..

بن غفير يطالب بهدم منازل في 6 مناطق فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم