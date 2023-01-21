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الاحتلال يحتجز جرارا زراعيا في الرأس الأحمر

الأحد 22 يناير 2023 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز جرارا زراعيا في الرأس الأحمر



طوباس/سما/

 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جرارا زراعيا أثناء عمله في أراض زراعية بالرأس الأحمر، جنوب طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة واحتجزت جرارا زراعيا يعود للمواطن أحمد ذياب أبو خيزران، أثناء عمله في المنطقة.

يذكر أن الاحتلال استولى منذ بداية العام الماضي وحتى اليوم على أكثر من 80 جرارا زراعيا ومركبة خاصة لمواطنين في عدة مناطق من الأغوار الشمالية.

وتستهدف قوات الاحتلال الأراضي الزراعية بشكل مباشر في الأغوار، من خلال منع المزارعين من حراثتها وإخطارهم بوقف العمل فيها، والاستيلاء على جراراتهم الزراعية أو احتجازها لساعات.

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#طوباس

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