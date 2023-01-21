بن غفير يعقب على اعتقال ماهر يونس

القدس المحتلة/سما/

عقب ما يُسمى "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الجديدة إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على اعتقال الأسير المُحرر ماهر يونس من بلدة عارة في المثلث الشمالي والتحقيق معه لعدة ساعات أول أمس.

وقال بن غفير: "لن اسمح بنصب الخيام ورفع الأعلام خلال الاحتفالات باستقبال الأسرى المحررين، وأُهنئ الشرطة على هذا الاعتقال المهم، ففي نهاية الأسبوع قدت سياسة الحرب على دعم الإرهاب من خلال نشاط الشرطة الفعال".

وأضاف: لأول مرة منذ سنوات عديدة منعنا الاحتفالات، التي وصفها، بـِ "التحريضية على الإرهاب والتعاطف معه".

وتابع: "يُسعدني أن الأمور تم تنفيذها في وادي عارة نهاية الأسبوع وأتمنى أن يستمر ذلك". وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الأسير المحرر ماهر يونس من وادي عارة وشقيقه نادر يونس لمدة ساعتين، وحققت معهما، بعد اعتدائها على وفد مقدسي زار يونس الجمعة الماضية.