  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بن غفير يعقب على اعتقال ماهر يونس

الأحد 22 يناير 2023 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يعقب على اعتقال ماهر يونس



القدس المحتلة/سما/

عقب ما يُسمى "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الجديدة إيتمار بن غفير، اليوم الأحد،  على اعتقال الأسير المُحرر ماهر يونس من بلدة عارة في المثلث الشمالي والتحقيق معه لعدة ساعات أول أمس.

وقال بن غفير: "لن اسمح بنصب الخيام ورفع الأعلام خلال الاحتفالات باستقبال الأسرى المحررين، وأُهنئ الشرطة على هذا الاعتقال المهم، ففي نهاية الأسبوع قدت سياسة الحرب على دعم الإرهاب من خلال نشاط الشرطة الفعال".

وأضاف: لأول مرة منذ سنوات عديدة منعنا الاحتفالات، التي وصفها، بـِ "التحريضية على الإرهاب والتعاطف معه".

وتابع: "يُسعدني أن الأمور تم تنفيذها في وادي عارة نهاية الأسبوع وأتمنى أن يستمر ذلك". وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الأسير المحرر ماهر يونس من وادي عارة وشقيقه نادر يونس لمدة ساعتين، وحققت معهما، بعد اعتدائها على وفد مقدسي زار يونس الجمعة الماضية.

#ايتمار بن غفير

الأكثر قراءة اليوم

مباحثات فلسطينية أوروبية في بروكسل..

وزراء الصهيونية الدينية سيقاطعون اجتماع الحكومة.. وبن غفير: سأطالب باخلاء الخان الأحمر

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو (فيديو)

اغتيال عماد مغنيّة.. تفاصيلٌ جديدةٌ: بوش وأولمرت أصدرا الأوامر والموساد أبلغ: “العربيّ مات”

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

نتنياهو سيقيليه اليوم.. درعي يعتزم حضور جلسة الحكومة

مسؤول: السعودية ستسمح بارتداء "البكيني" وحجز الفنادق دون إظهار عقد زواج

الأخبار الرئيسية

العسيلي 2.jfif-56ff324f-d410-42ac-ad4b-bd8746e3841d

غزة: إعادة تأهيل مصانع دمرها الاحتلال الإسرائيلي

photo_2023-01-21_19-05-32

أديب إسرائيلي بارز: "إسرائيل" تحترق..

20221229101540afpp-afp_33688wt.h-730x438

مؤرخ إسرائيلي: "إسرائيل" دولة غير ديمقراطية والفلسطينيون هم أول المتضررين

بن غفير يطالب بهدم منازل في 6 مناطق فلسطينية

Screenshot_6

كريم يونس: مروان البرغوثي كان معلمي والفصائل الفلسطينية أخفقت في ملف الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم