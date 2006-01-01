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أديب إسرائيلي بارز: "إسرائيل" تحترق..

الأحد 22 يناير 2023 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أديب إسرائيلي بارز: "إسرائيل" تحترق..



القدس المحتلة/سما/

قال الكاتب الأديب دافيد غروسمان، الذي فقد ابنه الجندي في حرب لبنان الثانية، عام 2006، إن دولة إسرائيل تواجه، في عامها الخامس والسبعين، نضالاً مصيرياً على طابعها الديمقراطي.

وأضاف غروسمان خلال  كلمة له أمس في المظاهرة  في تل أبيب: ان تنفيذ خطة الإصلاحات سيضر بمبدأ سلطة القانون.

وتابع: “ ألتقي بكثير من الأشخاص ، معظمهم من الشباب ، لا يريدون الاستمرار في العيش هنا، إسرائيل كما هي اليوم لم تعد وطنهم ، ولتجنب المعاناة من الشعور بالغربة ، يذهبون إلى نوع من المنفى الداخلي”. “أتفهم هذا الشعور ، لكنه يؤلمني أيضًا. بعد كل شيء ، تم إنشاء دولة إسرائيل بحيث يكون هناك مكان واحد في العالم يشعر فيه الشخص اليهودي ، الشعب اليهودي ، بأنه في وطنه. لكن إذا شعر الكثير من الإسرائيليين بأنهم غرباء في بلادهم ، فمن الواضح أن شيئًا ما يحدث بشكل خاطئ “.

وواصل: “الوطن يحترق، إذا أصيبت حالة سيادة القانون بجروح خطيرة ، فإن جميع المعارك المهمة الأخرى ستنهار تدريجياً. الآن هو الوقت الذي نؤكد فيه من نحن حقًا، ونوع المستقبل الذي نريد توريثه لأطفالنا”.

غروسمان الذي صدر له كتاب مهم بعنوان “الزمن الأصفر”، قال في المظاهرة في تل أبيب إننا اليوم في الزمن الأسود، وعلى كل منا أن يقوم ويصرخ بأعلى صوته”: هذه الأرض في أرواحنا. ما سيحدث فيه اليوم سيحدد ما سيكون عليه ومن سنصبح نحن وأطفالنا. لأنه إذا أصبحت إسرائيل مختلفة وبعيدة عن الأمل والرؤية التي أوجدتها ، لا قدر الله ، بمعنى ما ، فستتوقف عن الوجود.

#ديفيد غروسمان #اسرائيل #الاحتلال

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