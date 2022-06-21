"القوى" بغزة تؤكد دعمها لحراك الأسرى المقبل

غزة/سما/

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، دعمها الكامل لحراك الأسرى المقبل في سجون الاحتلال "بركان الحرية أو الشهادة".

وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري صباح الأحد، واتفقت على سلسلة من الفعاليات لدعم الحركة الأسيرة في مواجهة تهديدات الحكومة الإسرائيلية الفاشية الجديدة ضد أسرانا.

ودعت اللجنة في بيان جماهير شعبنا لرفع مستوى المشاركة في الفعاليات التي ستدعو لها لجنة الأسرى إلى الحد الأقصى، تقديراً لتضحيات الحركة الأسيرة.

كما دعت الجماهير للمشاركة في الفعاليات التي سيتم تنفيذها رفضاً لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وتقدمت لجنة المتابعة بالتهاني الحارة للأسير المحرر ماهر يونس لتحرره من سجون الاحتلال الفاشي

وأكدت اللجنة على أن المواجهة الحقيقية لحكومة الاحتلال الفاشية تتمثل في الاجتماع على استراتيجية وطنية وبرنامج عمل وطني عماده ترتيب البيت الفلسطيني وإدارة الصراع مع العدو.

واستنكرت اللجنة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وحذرت من استفزاز العالم الإسلامي، ودعت لنبذ كل أشكال الكراهية والتطرف.

وعبرت اللجنة عن اعتزازها بنجاح انتخابات الغرفة التجارية في قطاع غزة، وقدمت تهانيها الحارة للفائزين.

وأكدت لجنة المتابعة على ضرورة ضمان الحريات العامة والخاصة في كافة الارض الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة والشاملة.