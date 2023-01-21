بن غفير يطالب بهدم منازل في 6 مناطق فلسطينية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاحد، انه وبعد الإخلاء يوم الجمعة الماضي لاحدى المستوطنات شمالي الضفة، قدم وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي، وثيقة توثق سلسلة مبان بناها العرب في الضفة الاشهر الماضية، مطالبا بهدمها في 6 مناطق شمالي ووسط الضفة ومناطق المحمية الطبيعة شرق بيت لحم والخان الاحمر شرقي القدس.

وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء: "نحن نطبق القانون بطريقة متوازنة، اليوم فقط دمرنا ثلاثة منازل للعرب" في بيت لحم ونابلس ".

ووفقا للاعلام العبري فان"بن غفير" قدم وثيقة فيها صور للمباني الفلسطينية تم توثيقها شرق بيت لحم ونابلس وقلقيلية ورام الله .

ووقال الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة له عبر تويتر: "عرضت في اجتماع الحكومة سلسلة من المباني الفلسطينية غير القانونية التي بنيت منذ الشهر الماضي، وطالبت بتنفيذ فوري لهدمها".



وتعهد بن غفير خلال الجلسة بالعمل على هدم هذه المباني خلال فترة توليه وعدم السماح للفلسطينيين بالاستمرار في البناء، وفق موقع واي نت العبري.