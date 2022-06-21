حزب الليكود يقدم شكوى قضائية بحق ناشطة يسارية بتهمة التحريض على قتل نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

قدم حزب "الليكود" الإسرائيلي، شكوى قضائية، ضد متظاهرة يسارية، ادعى أنها حرضت على اغتيال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وشبهته بهتلر.

وطالب حزب الليكود النيابة العامة، والشاباك، والشرطة، بوضع حد لظاهرة التحريض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتقديم لوائح الاتهام بحق المحرضين، ومقاضاتهم.

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية، أعلنت أمس السبت، تعزيز تواجد قواتها في مدينة تل أبيب والعديد من المدن الإسرائيلية، استعدادا لمظاهرة ضخمة مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، بنيامين نتنياهو.

وأشارت صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية، إلى إمكانية مشاركة شخصيات إسرائيلية هامة في المظاهرة، وعلى رأسهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء قبل نتنياهو، وعضو الكنيست، غدعون ساعر.