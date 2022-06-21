الرجوب: يجب أن تبقى اللجنة الأولمبية مظلة وطنية للكل الفلسطيني

رام الله/سما/

- أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، ضرورة أن تبقى اللجنة الأولمبية مظلة وطنية للكل الفلسطيني في الوطن والشتات، وأن تحافظ على عضويتها وفاعليتها في كل المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأضاف الرجوب خلال ترؤسه اليوم الأحد، اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية السنوي الرابع، في مدينة روابي، إنه يجب أن نرتقي لمستوى أداء رسالتنا الوطنية بما يضمن تقديم قضية وعذابات شعبنا وصموده عبر الرياضية، لأنها شكل من أشكال النضال المهمة التي نقدم من خلالها شعبنا، ونصل إلى العالمية.

وشدد على أن مسؤولية اللجنة الحفاظ على الأنشطة والفعاليات التي لها علاقة بواقع شعبنا، متمنيا أن تحل جميع الخلافات بسياقها القانوني، وما له علاقة برسالة شعبنا الوطنية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الحركة الرياضية، والبحث عن كل الآليات التي تجعل نشاط اللجنة يستمر.

وبين الرجوب أن الاحتلال الإسرائيلي يرصد السلوك والخطاب الفلسطيني، لإعاقة قدراته، وتضييق حركته، والضغط على كثير من المؤسسات في محاولة لسحب عضوية اللجنة منها.

وشدد على ضرورة تشكيل أساس لاستراتيجية لها علاقة بمأسسة وتنظيم علاقة اللجنة الأولمبية مع الاتحادات، والأندية وفق معايير وأسس قانونية، وضرورة بناء لاعب منافس، وأن يتم التنسيق مع الجامعات والمدارس لتحقيق استراتيجية اللجنة.

واستعرض الاجتماع واقع المؤسسة والاداء العام لها للعام الماضي بما يشمل تقرير التقييم الدولي، وأبرز التحديات في عدة مجالات، وهي: المأسسة وفق المبادئ الأساسية للحوكمة في الحركة الأولمبية، والهيكلية التنظيمية وبعض الشواغر المهنية الأساسية ومقترح الدمج، واداء الاتحادات الأعضاء وأهمية إجراء تقييم لواقعها، والجانب المالي والإمكانات المتاحة وتصورات البعض لاستحقاقاتهم.

كما استعرض النشاط الفني للجنة لأبرز ما تحقق العام الماضي، وملخص بشأن سير الحالة الرياضية في المحافظات الجنوبية، والشتات، والساحة الاميركية.

وتضمن الاجتماع أيضا تقديم ورقة عمل بشأن استراتيجية الرياضة المدرسية والجامعية، والحديث عن واقع وأداء اللجان الدائمة، وعن معايير وضوابط إقامة واستضافة البطولات الإقليمية أو الدولية.

وتخلل الاجتماع تكريم اللاعبين المتميزين نورا أبو ناب بعد أن أحرزت ذهبية آسيا في الكراتيه، ومصطفى بشارات حامل ذهبية آسيا في الكراتيه.