زراعة دورا تنظم يوما لزراعة أشجار الزيتون في "خلة طه"

الخليل/سما/

نفذت مديرية زراعة دورا، اليوم الأحد، يوما لزراعة أشجار الزيتون في منطقة "خلة طه" جنوب غرب الخليل التي يستهدفها الاحتلال.

وقال مدير زراعة دورا بدر حوامدة، خلال الفعالية التي نظمت، بالشراكة مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبلدية دورا، ونادي الأسير، إن الفعالية تأتي في سياق تعزيز صمود المواطنين في هذه المنطقة المهددة بالهدم والاستيلاء من قبل الاحتلال الذي يلاحق المزارعين ورعاة الاغنام، تمهيدا للاستيلاء على مزيد من الاراضي لضمها الى مستوطنة "نجهوت" المقامة على أراضي المواطنين غرب بلدة دورا.

وشدد على أن وزارة الزراعة تعمل في سياق خطة الحكومة لتعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق المستهدفة، في ظل تزايد وتيرة الاستيطان وعمليات الهدم والتجريف.

بدوره، قال رئيس بلدية دورا مهند عمرو، ان بلدية دورا تعمل على تعزيز صمود المواطنين ودعمهم لوقف الهجمة الاستيطانية المتسارعة في جنوب الخليل بالتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية والاهلية.

وأوضح المزارع عيسى العمارين احد سكان خلة طه، أن هناك عمليات ملاحقة متواصلة من قبل المستوطنين الذين سيطروا على الاراضي الرعوية القريبة للمستوطنة المذكورة، ما زاد من أعبائهم المالية والتكاليف جراء السيطرة على هذه الأراضي.

وتعتبر "خلة طه" من المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، ويسعى الاحتلال للسيطرة على 3000 دونم من أرضي المواطنين فيها لصالح الاستيطان، خاصة مستوطنة "نجهوت" القريبة من المنطقة.

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