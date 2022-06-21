الاحتلال يعتقل مقدسيين ويمدد اعتقال آخرين

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ناشطا مقدسيا من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط محمد أبو الحمص، أثناء تواجده في حي الشيخ جراح، بحجة حيازة العلم الفلسطيني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الناشطة المقدسية عبير أبو خضير من بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة، بعد مداهمة منزل زوجها الأسير المحرر ناصر أبو خضير.

في السياق ذاته، مددت سلطات الاحتلال اعتقال منذر حمادة من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حتى الثلاثاء القادم، وهو زوج الأسيرة فدوى حمادة.

كما مددت اعتقال الشقيقين محمد ودجانة عطون من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حتى الأربعاء القادم.