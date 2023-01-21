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9 قتلى في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

الأحد 22 يناير 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 قتلى في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية



لوس أنجلوس/سما/

أعلنت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مقتل تسعة أشخاص على الأقل مساء أمس السبت في حديقة مونتيري بولاية كاليفورنيا.

 وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، أن شرطة لوس أنجليس قالت إن المحققين في الجرائم الداخلية يساعدون رجال شرطة حديقة مونتيري في التحقيقات. وما زالت لم تتضح أي تفاصيل، تشمل وضع مطلق النار.

يشار إلى أن لوس أنجلوس تستضيف مهرجان الاحتفال بالعام القمري الجديد في حديقة مونتيري.

وتعد حديقة مونتيري الواقعة على مسافة نحو 13 كيلومترا شرق وسط لوس أنجليس، موطنا لعدد كبير من الآسيويين.

وذكرت تقارير أن إطلاق النار وقع في مرقص بعد ساعة من الاحتفال بالعام القمري.

وقال وونغ وي، أحد السكان المحليين، لصحيفة “لوس أنجليس تايمز” إن صديقته كانت في المرقص إلا أنها كانت في الحمام عندما بدأ إطلاق النار.

وعند خروجها، رأت مسلحا وثلاث جثث هي جثث امرأتين وشخص عُرّف عنه بأنه مدير المكان.

#لوس أنجلوس

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