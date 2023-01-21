  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش اللبناني يستنفر قواته إثر تقدم قوات إسرائيلية قرب الحدود

الأحد 22 يناير 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يستنفر قواته إثر تقدم قوات إسرائيلية قرب الحدود



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني حالة الاستنفار، الأحد، إثر تقدم قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "خارج السياج التقني" الحدودي جنوبي البلاد.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن "قوات إسرائيلية معادية مؤلفة من جرافتي بوكلين وجرافة d9 وناقلة جند مصفحة وقوة مشاة تقدمت منذ الصباح إلى خارج السياج التقني قبالة وادي هونين (جنوب)".

وتشهد المنطقة "استنفارا للجيش اللبناني بوجه العدو لمنع أي خرق للخط الأزرق"، بحسب الوكالة.

والخميس، منع الجيش اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي من استكمال أعمال حفر قرب السياج التقني الحدودي من الجانب المحتل في مستوطنة "المطلة" مقابل منطقة كفر كلا جنوبي لبنان.

واستقدمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) آنذاك تعزيزات إضافية إلى "المطلة" للفصل بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية في ظل توقف أعمال الحفر.

ومقابل استنفار الجيش اللبناني حينها استقدمت القوات الإسرائيلية تعزيزات إلى "المطلة" مدعومة بدبابة "ميركافا" وآليات عسكرية أخرى، وفق مراسل الأناضول.

وتحدث الجيش الإسرائيلي آنذاك عن "أعمال هندسة روتينية" لقوات في منطقة جيب تابعة لإسرائيل قرب بلدة "المطلة".

والخط الأزرق هو الخط الذي حددته الأمم المتحدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000، ويتحفظ لبنان على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية.

ويشكو لبنان من خرق الاحتلال إسرائيل لمجاله الجوي ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، خاصة القصف الإسرائيلي لسورية عبر الأجواء اللبنانية

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وقّع لبنان وإسرائيل بشكل منفصل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أميركية.

#الجيش اللبناني

الأكثر قراءة اليوم

تبادل الأسرى.. هل تلجأ "إسرائيل"لعملية عسكرية أم خطف أبناء قادة حماس؟

وزراء الصهيونية الدينية سيقاطعون اجتماع الحكومة.. وبن غفير: سأطالب باخلاء الخان الأحمر

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو (فيديو)

اغتيال عماد مغنيّة.. تفاصيلٌ جديدةٌ: بوش وأولمرت أصدرا الأوامر والموساد أبلغ: “العربيّ مات”

نتنياهو سيقيليه اليوم.. درعي يعتزم حضور جلسة الحكومة

كم بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة؟

يديعوت: هذه رسالة نتنياهو للإداراة الأمريكية من إخلاء بؤرة استيطانية شمال الضفة

الأخبار الرئيسية

image_processing20220621-3024179-s6cqbv

إطلاق نار يستهدف مستوطنة "كريات أربع"

حكومة

رسميا .. نتنياهو يقيل درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة

2023-01-21_09-19-34_659935

اغتيال عماد مغنيّة.. تفاصيلٌ جديدةٌ: بوش وأولمرت أصدرا الأوامر والموساد أبلغ: “العربيّ مات”

20230122091459

لإرضاء سموتريتش .. الاحتلال يهدم مساكن بأرطاس بعد إخلاء بؤرة استيطانية

صحيفة عبرية : احتمال كبير أن يخطب نتنياهو امام الكونجرس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم