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حامد تبحث مع السفير العُماني تعزيز العلاقات على صعيد المرأة

الأحد 22 يناير 2023 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حامد تبحث مع السفير العُماني تعزيز العلاقات على صعيد المرأة



رام الله/سما/

 بحثت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الأحد، مع سفير سلطنة عُمان لدى فلسطين سالم بن حبيب العميري، تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم واقع النساء في البلدين.

وأجمع الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، برام الله، على أهمية التعاون المشترك، والاستفادة من التجربة العُمانية، والتي تتقاطع مع خطة عمل الوزارة للنهوض بواقع المرأة.

وثمنت حمد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدة دور سلطنة عُمان الداعم للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة على الصعد كافة.

كما تطرّقت إلى الهجمة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني بشكل عام، والنساء بشكل خاص من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أكد العميري حرص بلاده على الاستمرار في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، وتعزيز علاقات الاخوة وتطويرها بما يخدم المصالح العليا للشعبين العُماني والفلسطيني.

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#آمال حامد

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