  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبوشرار: مستعدون لمشاركة تجربة برنامج "الميزان 2" مع دول أخرى

الأحد 22 يناير 2023 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبوشرار: مستعدون لمشاركة تجربة برنامج "الميزان 2" مع دول أخرى



رام الله/سما/

 أبدى رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، استعداد دولة فلسطين ممثلة بمجلس القضاء الأعلى لمشاركة تجربة برنامج إدارة سير الدعاوى القضائية "الميزان 2" مع الدول الراغبة بذلك.

 وأوضح المستشار أبو شرار خلال استقباله، في مكتبه، اليوم الأحد، وفدا رفيعا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من نيويورك والمكتب الإقليمي في عمان، أن استعداد فلسطين يأتي بعد توقيع اتفاقية بهذا الشأن بين دولة فلسطين وجمهورية جيبوتي، بحيث تستفيد الأخيرة من البرنامج في نظامها القضائي. 

وأشار إلى أن بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستقوم بإعداد ملف متكامل يمكن تقديمه للدول المهتمة بالحصول على برنامج "الميزان 2" ليكون البرنامج المستخدم في إدارة الدعاوى القضائية في تلك الدول. 

وأكد ممثلون عن الوفد الضيف أن مختبر الأمم المتحدة في لاهاي أجرى مسحا على البرامج الإلكترونية المستخدمة في 200 دولة، وكان برنامج "الميزان 2" من البرامج المميزة حول العالم، الأمر الذي يشجع على مشاركته مع عدد من الدول.   

وعبّر أبو شرار عن فخر مجلس القضاء الأعلى بالمستوى المتقدم في الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات بتقديم الخدمات العدلية، الأمر الذي انعكس بتوفير وقت المراجعين وجهدهم، وساهم بتقليل الحضور الجسدي إلى المحاكم من قِبل المتقاضين. 

وأضاف: "نحن للأسف ولعوامل ذاتية لم نتمكن حتى الآن، من استخدام كل المزايا التي يتيحها برنامج "الميزان 2"، بسبب غياب الأدوات التشريعية التي تمكننا من التبليغ الالكتروني، ورغم حاجتنا الماسة إلى المحاكمة عن بُعد، أو الاستماع إلى الشهود عبر الفيديو، بسبب ظروف فلسطين تحت الاحتلال، إلا أننا لا نمتلك الأدوات القانونية التي تمكننا من ذلك". 

بدوره، أكد مدير برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين "سواسية 2" كريستوفر ديكر أن وفدا رفيعا من جمهورية جيبوتي برئاسة وزير العدل سيصل إلى دولة فلسطين، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، بحيث يتم نقل برنامج "الميزان 2" إلى النظام القضائي في الجمهورية، كمقدمة لتكرار التجربة مع عدد من الدول الأخرى، بعد أن أصبحت فلسطين رائدة في مجال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في إدارة الدعاوى القضائية. 

الأكثر قراءة اليوم

تبادل الأسرى.. هل تلجأ "إسرائيل"لعملية عسكرية أم خطف أبناء قادة حماس؟

مباحثات فلسطينية أوروبية في بروكسل..

وزراء الصهيونية الدينية سيقاطعون اجتماع الحكومة.. وبن غفير: سأطالب باخلاء الخان الأحمر

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو (فيديو)

اغتيال عماد مغنيّة.. تفاصيلٌ جديدةٌ: بوش وأولمرت أصدرا الأوامر والموساد أبلغ: “العربيّ مات”

نتنياهو سيقيليه اليوم.. درعي يعتزم حضور جلسة الحكومة

كم بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة؟

الأخبار الرئيسية

20221229101540afpp-afp_33688wt.h-730x438

مؤرخ إسرائيلي: "إسرائيل" دولة غير ديمقراطية والفلسطينيون هم أول المتضررين

بن غفير يطالب بهدم منازل في 6 مناطق فلسطينية

Screenshot_6

كريم يونس: مروان البرغوثي كان معلمي والفصائل الفلسطينية أخفقت في ملف الأسرى

image_processing20220621-3024179-s6cqbv

إطلاق نار يستهدف مستوطنة "كريات أربع"

حكومة

رسميا .. نتنياهو يقيل درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم