أبوشرار: مستعدون لمشاركة تجربة برنامج "الميزان 2" مع دول أخرى

رام الله/سما/

أبدى رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، استعداد دولة فلسطين ممثلة بمجلس القضاء الأعلى لمشاركة تجربة برنامج إدارة سير الدعاوى القضائية "الميزان 2" مع الدول الراغبة بذلك.

وأوضح المستشار أبو شرار خلال استقباله، في مكتبه، اليوم الأحد، وفدا رفيعا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من نيويورك والمكتب الإقليمي في عمان، أن استعداد فلسطين يأتي بعد توقيع اتفاقية بهذا الشأن بين دولة فلسطين وجمهورية جيبوتي، بحيث تستفيد الأخيرة من البرنامج في نظامها القضائي.

وأشار إلى أن بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستقوم بإعداد ملف متكامل يمكن تقديمه للدول المهتمة بالحصول على برنامج "الميزان 2" ليكون البرنامج المستخدم في إدارة الدعاوى القضائية في تلك الدول.

وأكد ممثلون عن الوفد الضيف أن مختبر الأمم المتحدة في لاهاي أجرى مسحا على البرامج الإلكترونية المستخدمة في 200 دولة، وكان برنامج "الميزان 2" من البرامج المميزة حول العالم، الأمر الذي يشجع على مشاركته مع عدد من الدول.

وعبّر أبو شرار عن فخر مجلس القضاء الأعلى بالمستوى المتقدم في الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات بتقديم الخدمات العدلية، الأمر الذي انعكس بتوفير وقت المراجعين وجهدهم، وساهم بتقليل الحضور الجسدي إلى المحاكم من قِبل المتقاضين.

وأضاف: "نحن للأسف ولعوامل ذاتية لم نتمكن حتى الآن، من استخدام كل المزايا التي يتيحها برنامج "الميزان 2"، بسبب غياب الأدوات التشريعية التي تمكننا من التبليغ الالكتروني، ورغم حاجتنا الماسة إلى المحاكمة عن بُعد، أو الاستماع إلى الشهود عبر الفيديو، بسبب ظروف فلسطين تحت الاحتلال، إلا أننا لا نمتلك الأدوات القانونية التي تمكننا من ذلك".

بدوره، أكد مدير برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين "سواسية 2" كريستوفر ديكر أن وفدا رفيعا من جمهورية جيبوتي برئاسة وزير العدل سيصل إلى دولة فلسطين، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، بحيث يتم نقل برنامج "الميزان 2" إلى النظام القضائي في الجمهورية، كمقدمة لتكرار التجربة مع عدد من الدول الأخرى، بعد أن أصبحت فلسطين رائدة في مجال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في إدارة الدعاوى القضائية.