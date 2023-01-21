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تفاصيل جديدة حول موعد صرف المنحة القطرية

الأحد 22 يناير 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة حول موعد صرف المنحة القطرية



غزة/ سما /

كشفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزّة، عزيزة الكحلوت، أنَّه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزّة، أو آلية صرفها وموعد إرسال رسائل توضيح للمستفيدين.

وأكدت الكحلوت، في حديثٍ صحفي": "إنَّ الجهة المخولة بالإعلان عن الموعد والتفاصيل والآلية هي اللجنة القطرية كونها صاحبة الاختصاص، أما وزارة التنمية فهي جهة تنفيذية فقط"، مُستبعدةً أنَّ يتجاوز الصرف اليومين المقبلين.

ونوهت عن أعداد المستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزّة، موضحةً أنَّ "المضافين على بند المنحة عددهم 116 ألف شخص، وفي كل دفعة يستفيد 95 ألف شخص تقريباً وفي بعض الأحيان 94 ألف أو 105 ألف، وذلك حسب فلترة الأسماء وبعد ذلك يتم تسليم الكشوفات من اللجنة القطرية إلى وزارة التنمية وبعدها يتم تحدديد العدد في كل دفعة.

ولفتت إلى أنَّ عدد المستفيدين في الكشوفات التي تصدر من اللجنة القطرية ويتم تسليمها لوزارة التنمية يكون مختلفاً في كل شهر عن الآخر؛ لكِنه قريب من الـ100 ألف مستفيد.

#المنحة القطرية #صرف المنحة القطرية #التنمية الاجتماعية #غزة #قطاع غزة #اللجنة القطرية

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