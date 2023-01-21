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"التعليم العالي" تبحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكات البحثية

الأحد 22 يناير 2023 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، فرص الشراكات البحثية بين مؤسسات التعليم العالي ودول الاتحاد الأوروبي. 

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام التطوير والبحث العلمي في الوزارة شاهر زيود، ونائبه أمين نواهضة، بوفد ضم كلا من جاكوب ارتاس وادواردو كومو من برنامج PEGASE في مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي في فلسطين.

وقدم زيود شرحا مفصلا حول النشاطات المتعلقة بالأولويات الوطنية للبحث العلمي، وأبدى الوفد اهتمامه واستعداده للتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

ولفت إلى أن اللقاء ناقش مشاركة فلسطين من خلال وزارة "التعليم العالي" في إطلاق مبادرة البحر الأبيض المتوسط المتعلقة ببرنامج هورايزون أوروبا لعامي 2023 و2024؛ المزمع تنظيمها في القاهرة في 30 من الشهر الجاري.

وأوضح أنه تم الاتفاق على مشاركة الوزارة في المبادرة وتعميم الدعوة للمهتمين من مؤسسات التعليم العالي في فلسطين؛ للتعرّف على فرص التعاون البحثي المشترك وبناء القدرات، والمشاركة مع دول الجوار في مشاريع إقليمية.

يُشار إلى أن المفوضية الأوروبية اعتمدت برنامج العمل الرئيس لهورايزون أوروبا للعامين المذكورين؛ بحوالي 13.5 مليار يورو، لدعم الباحثين والمبتكرين في أوروبا لإيجاد حلول نوعية للتحديات البيئية، وفي مجالات الطاقة والتحدّيات الرقمية والجيوسياسية.

#التعليم العالي #الاتحاد الأوروبي #وفد

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