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توجيه تهمة "القتل غير العمد" للممثل الأمريكي أليك بالدوين

الأحد 22 يناير 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
توجيه تهمة "القتل غير العمد" للممثل الأمريكي أليك بالدوين



وكالات / سما /

أعلنت ماري كارماك ألتويس مدعية منطقة سانتا في بولاية نيومكسيكو الأمريكية في بيان، أنه سيتم توجيه اتهامات ضد الممثل الأمريكي أليك بالدوين، وهانا جوتيريز ريد مسؤولة الأسلحة في فيلم «راست Rust» بحلول نهاية الشهر، في واقعة مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز أثناء تصوير الفيلم بعيار ناري خرج من مسدس أليك بالدوين في أكتوبر 2021.


وكان بالدوين يتدرب على مشهد للفيلم الغربي Rust عندما حدث إطلاق النار في مزرعة بالقرب من سانتا في بنيو مكسيكو في أكتوبر 2021.


ولم يعلق أي منهما على الاتهامات.


وجاء في البيان: “الممثل والمنتج أليك بالدوين وصانعة الأسلحة هانا جوتيريز ريد سيُتهمان بتهمتي القتل غير العمد، فبعد مراجعة شاملة للأدلة قررت أن هناك أدلة كافية”.
وقالت المدعية: “في عهدتي، لا أحد فوق القانون، والجميع يستحقون العدالة”.

وكانت هاتشينز، لقيت مصرعها  في 21 أكتوبر 2021، برصاصة انطلقت من مسدس كان الممثل الأمريكي أليك بالدوين يستخدمه في التدريب على أحد المشاهد خلال التصوير بالقرب من «سانتا في» بولاية «نيو مكسيكو» الأمريكية.

وكان بالدوين، قد ألقى بالمسؤولية عن مصرع مديرة التصوير هالينا هاتشينز، على هانا جوتيريز ريد والمساعد الأول للمخرج ديف هولز.

ورفع بالدوين بعد الحادثة دعوى قضائية في محكمة مقاطعة «لوس أنجليس العليا» بكاليفورنيا، على مسؤولة الأسلحة، هانا جوتيريز ريد و3 آخرين من أفراد طاقم التصوير بسبب إطلاق النار المميت الذي شهده موقع تصوير فيلم «راست»، الذي أسفر عن مصرع مديرة التصوير هالينا هاتشينز.

وأشار بالدوين، في الدعوى الجديدة، إلى أن الإهمال هو الذي تسبب في المأساة، مطالبا بتعويضات عن الحزن الشديد الذي يعاني منه جراء الحادث.

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