معاناة مستمرة للأسرى المرضى في السجون وغياب متعمد للعلاج

رام الله / سما /

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل الوضع الصحي لعدد من الأسرى القابعين في سجن النقب، بعد زيارة محامي الهيئة فادي عبيدات لهم.

حيث يعاني الأسير أحمد وجيه وهدان (24 عاما) / مخيم قلنديا، من وضع صحي صعب نتيجة تعرضه لحادث سير قبل الأسر، تسبب في إصابة بمنطقة الرأس، أدت الى اعاقة محدودة بالحركة، وقد خضع لعلاج تأهيلي قبل اعتقاله، إلا أنه توقف عن تلقي أي علاجات أو متابعة طبية بعد أسره، وهذا فاقم من وضعه الصحي، وأصبح يعاني من شعور مستمر بالدوار، ويبقى جالسا طوال اليوم.

أما الأسير رائد يوسف ريان (29 عاما) / بيت دقو- ضواحي القدس، فهو يعاني من وجود بكتيريا تخرج من المعدة وتصيب اللسان، بالاضافة الى مشكلة بالاعصاب، تسبب له حالة من عدم الاتزان والنسيان .

و قد أصيب الأسير بهذا النوع من البكتيريا، بعد أن خاض إضرابا بتاريخ 03/11/2021، لمدة 113 يوما، احتجاجا على اعتقاله الاداري، حيث كان هناك اتفاقا سابقا مع النيابة العامة على إطلاق سراحه بتاريخ 01.11.2022 ، الا انهم لم يلتزموا ببنود الاتفاق وتم تمديده للمرة الثالثة.

علما بأن الأسير ريان يتلقى دواء للأعصاب، وقد أبلغته عيادة السجن بأن مشكلة البكتيريا دائمة و لا علاج لها.

في حين يعاني الأسير عبيدان عبد الرحمن سمارة ( 37 عاما) /سلفيت، من مشكلة بالسمع بالأذن اليسرى، وديسك، وضغط دم مرتفع يسبب له الاغماء، في الوقت الذي اكتفت به عيادة السجن بإعطائه حبوب للضغط وقطرة للاذن، مع رفضها إجراء الفحوصات اللازمة له.

علما بأن الأسير اعتقل بتاريخ 26.04.2022، ولم توجه له اي تهم، بحجة وجود ملف سري، وتم تمديد اعتقاله الإداري ثلاثة مرات كل مرة 4+4+4 شهور، حيث ينتهي التمديد الأخير بتاريخ 23.04.2023 .