واتساب تطرح ميزة مشاركة رسالة صوتية كـ"حالة"

وكالات / سما /

تشير أحدث التقارير إلى نية تطبيق "واتساب" في تدشين ميزة جديدة تمكن المستخدمين من استخدام التسجيل الصوتي ليعبر عن حالتهم بدلا من الكتابة، بدوره بدأ "واتساب" بالفعل في تجربة ميزة "حالة الرسائل الصوتية" يوليو الماضي 2022، ودخلت الميزة حيز التجربة من قبل بعض المستخدمين، وتولى موقع " WABetaInfo" مهمة خوض التجربة لاختبار الميزة الجديدة وتم الكشف عن الآتي.

ميزة جديدة في واتساب لتسجيل "الحالة" صوتيا

وفقا لتجرية " WABetaInfo"، فقد تبين أن الميزة الجديدة تتيح لك إمكانية نشر "حالة صوتية" بنفس الآلية التي تستخدمها لكتابة حالتك، حيث يتحول زر الإرسال إلى علامة المايكروفون، يتم الضغط عليه مع الاستمرار لتسجيل الرسالة مثل الحالة التي توجد في صندوق الدردشات عبر تطبيق الواتساب.

واعتمد "واتساب" مدة الحالة الصوتية على أن تبقى 24 ساعة ما لم يقم صاحب الحساب بحذفها يدويا، ومن المقرر أن تصل مدة الحالة لأكثر من 30 ثانية، ويشترط لتفعيل تلك الميزة تحديث نسخة "واتساب" الموجودة في هاتفك، الجدير بالذكر أن تلك الميزة ما زالت قيد التطوير، وبدروها لم تعلن شركة "واتساب" بشكل نهائي موعد طرحها لجميع المستخدمين.

ميزة جديدة تتيح الاتصال عبر الواتساب دون إنترنت

وعبر الحساب الرسمي لـ"الواتساب" على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، استعرض سلسلة من التغريدات تتيح خلالها الميزة الجديدة وآلية استخدامها، منوها أن الخدمة الجديدة يمكنها أن تساعدك على التواصل مع العالم بحرية، دون أن تقف مسألة انقطاع الإنترنت حائل دون ذلك، وخلال السطور التالية نستعرض لكم آلية تفعيل خاصية " WhatsApp proxy servers".

- تأكد من تحديث الإصدار الجديد من تطبيق "الواتساب" لتفعيل الخاصية الجديدة.

- اذهب إلى قائمة الإعدادات ثم Storage and Date، ومن ثم ميزة Proxy Settings، لتبديل الخيار وإدخال عنوان الخادم الوكيل.

- ستظهر لك في الخطوة التالية علامة اختيار خضراء تعني أن المحاولة نجحت في الإتصال بالإنترنت خلال الميزة الجديدة.

- في حين لم تنجح الخطوات السابقة، قم بتغيير الوكيل حتى تتمكن من التقاط الإنترنت وفتح الواتساب والتواصل مع الآخرين.

الجدير بالذكر، أن تلك الميزة تحافظ على الرسائل مشفرة بين طرفي الاتصال، لذا فهي تحمي الخصوصية والأمان لدى مستخدمي الواتساب.