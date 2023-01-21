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استقالة مدرب جديد في دوري الممتازة

الأحد 22 يناير 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مدرب جديد في دوري الممتازة



غزة / سما /

أعلن بلال تمراز المدير الفني لفريق خدمات النصيرات, رحيله عن تدريب الفريق, بعد الخسارة القاسية أمام غزة الرياضي (0-3), لحساب الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد تمراز مغادرته صفوف خدمات النصيرات, في ظل تراجع مستوى نتائج الفريق في الدرجة الممتازة هذا الموسم, متمنيا التوفيق للاعبين في الجولات القادمة.

ويحتل خدمات النصيرات المركز الحادي عشر وقبل الأخير في الدوري برصيد 10 نقاط, بفارق 5 نقاط خلف غزة الرياضي العاشر, وهو آخر المراكز التي تؤمن لصاحبها البقاء في الدرجة الممتازة.

يشار إلى أن خدمات النصيرات صعد للدرجة الممتازة في نهاية الموسم الماضي, ويأمل أن تتحسّن نتائجه في الجولات المتبقية من الدوري, لضمان عدم الرجوع مجددا للدرجة الأولى.

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