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فيديو.. انتصار كبير لـ"العميد" .. وتعادل بين "الطواحين" و"الحوانين"

الأحد 22 يناير 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصار كبير لـ"العميد" .. وتعادل بين "الطواحين" و"الحوانين"



غزة / سما /

اكتسح غزة الرياضي نظيره خدمات النصيرات (3-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية العميد اللاعب محمد تمراز (35)، وربحي إشتيوي (53)، وعبيدة المدهون (95), ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر, ويبقى رصيد "الغواصات الصفراء" 10 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

اتحاد خانيونس – بيت حانون الرياضي (1-1)

واحتكم اتحاد خانيونس للتعادل مع ضيفه اتحاد بيت حانون الرياضي (1-1).

وتقدم "الطواحين" عبر يوسف لولو (68), قبل أن يردّ "الحوانين" بهدف التعادل القاتل عن طريق محمد الدلو من ركلة جزاء (96).

ورفع "الطواحين" رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع, وبات رصيد "الحوانين" 17 نقطة في المركز الثامن.

دوري الأولى

أما في الدرجة الأولى, فقد تعادل نماء مع الأهلي الفلسطيني (0-0), بينما فاز الأقصى على الجلاء (2-0).

#غزة الرياضي #خدمات النصيرات #دوري الممتازة #اتحاد خانيونس #بيت حانون الرياضي #نماء #الأهلي الفلسطيني

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