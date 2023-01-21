فيديو.. فوزان لـ"الأخضر" و"الزعيم" في دوري الممتازة

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سحق فريق خدمات رفح ضيفه شباب الزوايدة (3-0)، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من دوري الدرجة الممتازة.



وسجل ثلاثية "الأخضر" جميل صقر (19)، وأحمد اللولحي (52)، وأنس الشخريت (80)، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد الزوايدة 8 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.



الصداقة – شباب رفح (0-2)



وفاز شباب رفح "الزعيم" على مضيفه الصداقة (2-0).



وأحرز هدفي "الزعيم" طارق أبو غنيمة (17), وعبد الرحمن الحميدي (82), ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، ويتوقف رصيد الصداقة عند 19 نقطة في المركز السادس.



دوري الأولى



أما في الدرجة الأولى, فقد فاز بيت لاهيا على أهلي النصيرات (3-0), وخدمات الشاطئ على المجمع الإسلامي (2-1).