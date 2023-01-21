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بأوامر من بن غفير.. الاحتلال ينقل 70 أسيرًا من سجن "رامون" إلى "جلبوع"

الأحد 22 يناير 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بأوامر من بن غفير.. الاحتلال ينقل 70 أسيرًا من سجن "رامون" إلى "جلبوع"



القدس المحتلة / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي 70 أسيرًا من سجن رامون إلى جلبوع، وفقاً لأوامر ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت 70 أسيرًا من سجن رامون إلى سجن جلبوع.

وأشار المكتب إلى عملية النقل تأتي بعد أقل من أسبوع من عمليات تنقل مماثلة بين السجون، نفذت إدارة السجون خلالها، عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى.

وهدد بن غفير سابقًا بتشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي، وإلغاء من يُعرف بـ"الدوبير" أي ممثل الأسرى، مع منعهم من طهي طعامهم بأنفسهم أو شرائه من بقالة السجن “الكانتين”.

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