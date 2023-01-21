ريال مدريد يحدد موقفه من رحيل كامافينجا إلى أرسنال

حدد نادي ريال مدريد الإسباني موقفه من رحيل لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا إلى نادي أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبما نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، مساء أمس السبت.

ووضع أرسنال عينه على كامافينجا للتعاقد معه لترميم خط وسط كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا في النصف الثاني من الموسم الجاري، ويريد الجانرز جلب اللاعب بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، لمساعدة الفريق على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويريد المدفعجية استغلال وضعية اللاعب الشاب، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، في مدريد، حيث يعاني اللاعب من أجل الحصول على مكان في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي الأساسية في الدوري الإسباني.

وأوضحت ماركا أن ريال مدريد لا ينوي السماح برحيل كامافينجا في الميركاتو الشتوي الجاري، بالرغم من كون العلاقة بين اللوس بلانكوس والجانرز رائعة للغاية.

وشارك كامافينجا مع ريال مدريد في 1041 دقيقة بالموسم الجاري، موزعة على 26 مباراة، 16 منها على مستوى الليجا، وخمس مباريات بدوري ابطال أوروبا، مع العلم أن عقد اللاعب مع إدارة الريال يصل لخط النهاية في يونيو 2027.