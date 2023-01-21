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يوفينتوس ينتظر عقوبات جديدة أخطر من خصم النقاط

الأحد 22 يناير 2023 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفينتوس ينتظر عقوبات جديدة أخطر من خصم النقاط



وكالات / سما /

يواجه يوفنتوس خطر الاستبعاد من البطولات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، بعد العقوبات التي صدرت في حق النادي الإيطالي.

وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرارا بمعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيد الفريق في الكالتشيو، بسبب قضايا تتعلق بالمكاسب الرأسمالية للسيدة العجوز.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" نقلا عن الصحفي لوكا مومبلانو، أن الاتحاد الأوروبي يفكر في استبعاد يوفنتوس من جميع المسابقات القارية لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم المقبل.

وأضاف أن ذلك بمثابة ضربة مؤلمة لليوفي، خاصة أن الفريق لن يحصل على عائد لمدة 3 سنوات، مما يضر بالسيدة العجوز.

وأشار إلى أن القرار من شأنه أن يضعف مهام النادي في جذب لاعبين جدد إلى السيدة العجوز، في ظل رغبة اللاعبين في المشاركة بالمسابقات الأوروبية الكبرى.

#النقاط #يوفينتوس #عقوبات #الدوري الايطالي

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