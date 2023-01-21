صحيفة: برشلونة مهتم بالتعاقد مع المغربي زياش

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم الدولي المغربي حكيم زياش دخل دائرة اهتمام نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن هناك صفقة في الأفق قد ينتقل بموجبها فرانك كيسييه من برشلونة إلى تشيلسي على أن يرحل الدولي المغربي حكيم زياش إلى برشلونة.

وأضافت أن ذلك يأتي في ظل رغبة المدرب الإسباني تشافي إيرنانديث تعويض رحيل ممفيس ديباي.​

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن برشلونة كان يرغب في ضم زياش في أكثر من مناسبةٍ سابقة.

وترغب أندية أوروبية أخرى في ضم زياش من تشيلسي، على غرار ميلان الإيطالي وبي إس في آيندهوفن الهولندي.