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صحيفة: برشلونة مهتم بالتعاقد مع المغربي زياش

الأحد 22 يناير 2023 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: برشلونة مهتم بالتعاقد مع المغربي زياش



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم الدولي المغربي حكيم زياش دخل دائرة اهتمام نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن هناك صفقة في الأفق قد ينتقل بموجبها فرانك كيسييه من برشلونة إلى تشيلسي على أن يرحل الدولي المغربي حكيم زياش إلى برشلونة.

وأضافت أن ذلك يأتي في ظل رغبة المدرب الإسباني تشافي إيرنانديث تعويض رحيل ممفيس ديباي.​

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن برشلونة كان يرغب في ضم زياش في أكثر من مناسبةٍ سابقة.

وترغب أندية أوروبية أخرى في ضم زياش من تشيلسي، على غرار ميلان الإيطالي وبي إس في آيندهوفن الهولندي.

#برشلونة #زياش #حكيم زياش

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