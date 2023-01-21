تعادل أبيض ينهي قمة ليفربول وتشيلسي الباهتة

وكالات / سما /

حسم التعادل السلبي، قمة ليفربول وضيفه تشيلسي، على ملعب أنفيلد، اليوم السبت، في الجولة 21 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، وهو نفس رصيد تشيلسي في المركز العاشر.



افتتح تشيلسي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة عبر هافيرتز، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع للفار.



وجاء الرد من ليفربول في الدقيقة السادسة، بعدما مهد صلاح، الكرة إلى جاكبو داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة، ذهبت أعلى العارضة.



وعاد جاكبو للمحاولة من جديد في الدقيقة 20، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وحاول تشيلسي تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22، وسدد هال أرضية قوية، ذهبت بعيدا عن مرمى ليفربول.



وتبعه جالاجير بتسديدة على الطائر من على حدود المنطقة في الدقيقة 25، أمسك بها الحارس أليسون بيكر بسهولة.



وكاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 32، بمتابعة بادياشيل لعرضية من مخالفة، مسددا رأسية تألق أليسون في التصدي لها.



واستمر تفوق تشيلسي في الكرات الثابتة، بارتقاء من هافيرتز لعرضية من مخالفة نفذها زياش في الدقيقة 33، مسددا رأسية مرت بجوار القائم.



وحاول تياجو، مباغتة كيبا بتسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة 39، إلا أن الكرة اصطدمت بدفاع تشيلسي وذهبت سهلة في يد الحارس.

وظهر صلاح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بتسديدة مقوسة من داخل المنطقة، ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وبدأ ليفربول، الشوط الثاني بقوة، بتسديد كرة ساقطة من قرب وسط الملعب من كوناتي في الدقيقة 46، مرت إلى جوار القائم.



وارتقى جاكبو لتمريرة من بايتيش في الدقيقة 51، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة.



وتوغل زياش في منطقة الجزاء متلاعبا بمدافعي ليفربول في الدقيقة 60، مسددا كرة ذهبت أعلى العارضة.



وكاد البديل مودريك أن يفتتح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 65، بعدما تلاعب بجوميز داخل المنطقة، قبل أن يسدد كرة مرت بجوار القائم.

وعاد ليفربول لتشكيل الخطورة في الدقيقة 69، بتلقي جاكبو تمريرة من نونيز داخل المنطقة، مسددا كرة ضعيفة أمسك بها كيبا بسهولة.



وتلقى نونيز، بينية طولية من تياجو في الدقيقة 76، انطلق من خلالها حتى وصل إلى منطقة الجزاء، مسددا كرة قوية أمسك بها كيبا.



وأهدر ليفربول، فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 83، بعدما أرسل نونيز عرضية أرضية لأرنولد الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة مباشرة علت العارضة بقليل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.