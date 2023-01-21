الهباش يدين قيام متطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

رام الله / سما /

أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ محمود الهباش، اليوم الأحد، قيام متطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم، خلال مظاهرة لليمين المتطرف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وحذّر الهباش في بيان صحفي، من تداعيات هذه الجريمة على العلاقات الدولية ومبادئ التعايش بين الأديان والأخوّة الإنسانية، واصفا هذا الفعل بـالجريمة العنصرية التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤجج مشاعر الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي.

واكد أن مثل هذه الأفعال المشينة لا يمكن أن تندرج تحت حرية التعبير وإنما هي جريمة مكتملة الأركان وتخالف مبادئ القانون الدولي والإنساني وتلحق الأذى بملايين المسلمين في أنحاء العالم.

ودعا الهباش، العقلاء في الغرب والسلطات السويدية على وجه الخصوص إلى لجم الأصوات والأفكار المتطرفة والمعادية لكل ما هو مختلف عنها، ووقف عدائها المعلن للإسلام وأهله ومقدساته، داعيًا لضرورة احترام الآخر، ومعتقداته وثقافته.