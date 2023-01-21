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بـ20 شاحنة.. “فاجنر” الروسية ستُرسل لكييف جثث جنود أوكرانيين قتلوا بعد معارك عنيفة

الأحد 22 يناير 2023 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بـ20 شاحنة.. “فاجنر” الروسية ستُرسل لكييف جثث جنود أوكرانيين قتلوا بعد معارك عنيفة



وكالات

 أفاد موقع على الإنترنت مرتبط بمؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين بأن المجموعة تعتزم إرسال جثث جنود أوكرانيين، قتلوا خلال المعارك في بلدة سوليدار التي سيطرت عليها، إلى مناطق واقعة تحت سيطرة أوكرانيا.

وقالت فاجنر في 11 يناير كانون الثاني إنها سيطرت على سوليدار. وقالت السلطات التي نصبتها روسيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا قبل أيام إنها تسيطر على البلدة التي دارت فيها معارك عنيفة.

ونقل موقع ريا فان الإلكتروني، التابع للمجموعة الإعلامية التي يمتلكها بريجوجين، عن أحد قادة فاجنر قوله إنه سيتم إرسال الجثث من سوليدار إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا في أربع أو خمس قوافل تضم إجمالا نحو 20 شاحنة.
ولم يذكر التقرير المنشور امس السبت عدد الجثث التي سيتم إعادتها إلى السلطات الأوكرانية، لكنه قال إن القوات الأوكرانية مُنيت بخسائر فادحة في سوليدار.

وأضاف التقرير أن بريجوجين أوضح أنه يجب إعادة جثث الجنود إلى أوكرانيا بطريقة “كريمة”، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول تلك العملية.

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