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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 22 يناير 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "معاريف":

- "جئنا للدفاع عن الديمقراطية"... هتف اكثر من 130 ألف متظاهر ضد نتنياهو

- النيابة العامة تدرس إمكانية منع نتنياهو من القيام بمهامه بسبب تضارب المصالح مع ملفاته الجنائية

- رئيس المعارضة لبيد شارك في التظاهرات ضد نتنياهو

- الاديب دافيد جروسمان: إسرائيل لم تعد بيتا للكثير من الأشخاص

- اليوم سيقيل نتنياهو وزير الداخلية والصحة من منصبه

- درعي يصر على البقاء في الحكومة ويطمح الى تعيينه رئيس حكومة بديل لكن نتنياهو يرفض ذلك

- مواجهة بين وزير الامن غلانت والوزير في وزارة الامن سموتريش على خلفية اخلاء البؤرة الاستيطانية

* "يديعوت احرونوت":

- 130 الف متظاهر يخرجون ضد نتنياهو اغلبيتهم بتل ابيب وحيفا والقدس وبئر السبع

- دافيد جروسمان في المظاهرة: الآن الزمن الأسود وحان الوقت لكي نقوم ونصرخ

- درعي على قناعة أنه سيعود الى الحكومة لكن اليوم سيقال من منصبه

- وزراء الصهيونية الدينية سيقاطعون جلسة الحكومة احتجاجا على إخلاء البؤرة الاستيطانية

- طلاب يدعمون القضية الفلسطينية يهاجمون محاضرا إسرائيليا في جامعة شيكاغو لأنه يدعي ان إسرائيل ديمقراطية ولا يتطرق الى كونها دولة ابرتهايد

- السفير الإسرائيلي مطلوب للعدالة: في نيوزيلندا نشر صور لسفير إسرائيل على انه مطلوب بسبب الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني

- ارتفاع نسبة كراهية اليهود في الجامعات الاميركية بنسبة 50%

* "هآرتس":

- أكثر من 30 ألف متظاهر ضد سياسة حكومة إسرائيل

- اعتقال شاب رش غاز الفلفل على المتظاهرين

- دافيد جروسمان: ارفض ان أكون لاجئا في بلادي

- وزراء الصهيونية الدينية يقاطعون جلسة الحكومة اليوم احتجاجا على اخلاء البؤرة الاستيطانية

- شرطي صعد الى حافلة نقلت المتظاهرين من الشمال الى تل ابيب وطلب معرفة اذا ما كان على متنها عرب

#الصحف الإسرائيلية

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