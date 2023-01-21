رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، استشهاد مواطن برصاص مستوطن قرب قرية كفر نعمة، وهدم منزل بالقدس وإصابات ومداهمات في عدة مناطق.

كما أبرزت الصحف الثلاث مشاركة نحو 125 ألفا في تظاهرات بتل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

شهيد من كفر نعمة برصاص مستوطن

هدم منزل بالقدس واصابات ومداهمات في عدة مناطق

نحو 125 ألفا شاركوا في تظاهرات بتل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع ضد حكومة نتنياهو

استدعاء الأسير المحرر ماهر يونس للتحقيق

* "الحياة الجديدة":

شهيد برصاص مستوطن في قرية كفر نعمة

الرئيس يهنئ نظيره الصيني بعيد الربيع ورئيس كوريا الجنوبية بالسنة الكورية الجديدة

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالعمل الجدي لوقف جرائم الاحتلال

الشرطة الاسرائيلية تستدعي الأسير المحرر ماهر يونس للتحقيق وتحتجزه عدة ساعات

نحو مئة وثلاثين ألفا يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس ضد حكومة نتنياهو

أندية عالمية تقاطع "بوما" لدعمها الاحتلال استجابة لـBDS

* "الأيام":

استشهاد مواطن برصاص مستوطن يقيم في بؤرة عشوائية قرب كفر نعمة

اسرائيل: 150 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو في عدة مدن للأسبوع الثالث على التوالي

اشتية يطالب الأمم المتحدة بالعمل لوقف جرائم الاحتلال

الشرطة تحقق مع الأسير المحرر ماهر يونس بزعم التحريض

إجبار مواطن مقدسي على هدم منزله وإصابة العشرات خلال التصدي لعمليات اقتحام وقمع مسيرة في كفر قدوم