مواجهات واعتقالات وإطلاق نار صوب قوات الاحتلال بالضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات، فيما تم استهداف قوات الاحتلال بعمليات إطلاق نار وزجاجات حارقة.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

يأتي ذلك، فيما أطلق مسلحون النار نحو حاجز جيش الاحتلال المقام عند مستوطنة "شافي شمرون"، المقامة على الأراضي الفلسطينية في منطقة نابلس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زجاجات حارقة ألقيت في ساعات متأخرة من الليل، باتجاه مدخل مستوطنة "مجدال عوز" جنوب بيت لحم.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز المقام عند مستوطنة "شافي شمرون" عقب ذلك.

واستهدفت عمليات إطلاق نار، حاجزي سالم و"دوتان"، وتجمع لقوات الاحتلال قرب بلدة مقيبلة في جنين.

وأعلن جيش الاحتلال، عن اعتقاله فلسطينيين بزعم أنهما أطلقا النار تجاه موقع عسكري قرب تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" ما بين الخليل وبيت لحم.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قوة عسكرية طاردت مركبة بعد إطلاق النار، وتم اعتقال فلسطينيين منها، وعثر معهما على بندقية، ومسدس، وذخيرة، وتم نقل المعتقلين للاستجواب، ومصادرة المركبة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة طوباس أثناء مروره عبر حاجز حوارة جنوب نابلس.

وبحسب نادي الأسير، فإن الاحتلال اعتقل الطالب في جامعة بيرزيت زيد يوسف دراغمة، أثناء مروره عبر حاجز حوارة.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا جنوب جنين، ما أدى إلى إعاقة تحركات الفلسطينيين.

وفي بلدة عزون قضاء قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال رشق خلالها الشبان دوريات جيش الاحتلال بالحجارة.

ونفذ فلسطينيون 15 عملا مقاوما، تخللها 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، إصابة 4 مستوطنين، 3 منهم خلال تصدي أهالي بلدة جوريش جنوب شرق نابلس لإقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم.

واندلعت مواجهات في 6 نقاط تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في مخيم شعفاط، وبلدة الطور بالقدس.

وامتدت المواجهات إلى قرية النبي صالح غرب رام الله، وراس شومر في طولكرم، وبلدة الخضر في بيت لحم.





