طقس فلسطين: أجواء صافية وحرارة معتدلة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 2023/01/22، أن يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد إن يوم الاثنين 2023/01/23، يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.