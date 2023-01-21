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طقس فلسطين: أجواء صافية وحرارة معتدلة

الأحد 22 يناير 2023 07:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء صافية وحرارة معتدلة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 2023/01/22، أن يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد إن يوم الاثنين 2023/01/23، يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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