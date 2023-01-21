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تعرف على اسماء الفائزين بانتخابات الغرفة التجارية لمدينة غزة ..

الأحد 22 يناير 2023 07:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على اسماء الفائزين بانتخابات الغرفة التجارية لمدينة غزة ..



غزة/سما/

أعلنت اللجنة الإشرافية في وزارة الاقتصاد الوطني الأحد، أسماء الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية لمدينة غزة.

وقدم رئيس اللجنة الإشرافية ومدير عام الوحدة القانونية في وزارة الاقتصاد يعقوب الغندور التهاني للفائزين ال١٣ الذين تم انتخابهم، آملا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة.

وأكد الغندور، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة وتسهيلات متعددة لإنجاح الانتخابات بالتوافق وبالتزامن ما بين غزة والضفة الغربية والقدس.

حيث بلغت نسبة التصويت نحو ٧٣ بالمئة، ترشح خلالها 25 مرشحا سيشكل 13 مرشح منهم مجلس غرفة تجارة وصناعة مدينة غزة.

وكان ترتيب الفائزين على النحو التالي:

1- طارق محمد السقا

2- فيصل غازي الشوا

3- جهاد غازي بسيسو

4- ايمان على أبو طريش

5- وسيم سلمان الحلو

6- عائد عوني أبو رمضان

7- نبيل فؤاد شراب

8- صلاح الدين خليل المقادمة

9- سائد محمد أبو العوف

10- ماهر محمد حبوش

11- حسام محمد الحويطي

12- رياض داوود السوافيري

13- رشاد محمد حمادة.

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