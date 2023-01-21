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مسؤول: السعودية ستسمح بارتداء "البكيني" وحجز الفنادق دون إظهار عقد زواج

السبت 21 يناير 2023 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول: السعودية ستسمح بارتداء "البكيني" وحجز الفنادق دون إظهار عقد زواج



وكالات/سما/

كشف أحد كبار مسؤولي السفر في مشروع البحر الأحمر (المعروف باسم وجهة البحر الأحمر) بأن السعودية سوف لن تفرض أي قيود على النساء.


وبحسب موقع "Hotelier"، قالت كبيرة مديري قطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لوريدانا بيتيناتي، خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت في الإمارات: "لن تكون هناك قيود على النساء. في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية".

وأضافت خلال ردها على سؤال أحد الصحفيين: "لا يتعين علينا ارتداء العباءة، ويسمح للمرأة بالقيادة. ولن يكون هناك تمييز بين دخول النساء والرجال إلى أي مرفق في أي مكان".

وتابعت: "لن تكون هناك مشكلة في البقاء في الفنادق إذا لم تكن متزوجا. لن نسأل رجلا وامرأة يحجزان فندقا إذا كانا متزوجين أم لا، وستكون المرأة قادرة على ارتداء البكيني في وجهة البحر الأحمر".

وفقا للموقع، فقد شهد الحدث الذي أقيم في دبي، مناقشة شركة البحر الأحمر العالمية (RSG) لخطط البحر الأحمر في عام 2023 وما بعده، مع الإشارة إلى أنه في مايو القادم سيفتتح البحر الأحمر فنادقه الثلاثة الأولى.

وقالت بيتيناتي: "الأصالة هي جوهر الشركة. نهدف إلى تطوير رحلات لا تنسى وتجارب شخصية. ينمو قطاع السفر الفاخر في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة رائعة ويقدم وعودا هائلة".

وأضافت: "هدفنا هو إشراك سوق دول مجلس التعاون الخليجي في رواية القصص الأصيلة والمبتكرة التي ترسم صورة سامية للبحر الأحمر. كان دخول السوق في أبو ظبي ودبي بداية مناسبة لرحلة نابضة بالحياة للوجهة في الإمارات العربية المتحدة".

وعند اكتماله في عام 2030، سيضم البحر الأحمر 50 منتجعا يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، وأكثر من 1000 عقار سكني في 22 جزيرة و6 مواقع داخلية.

وستشمل الوجهة أيضا مطارا دوليا ومراسي فاخرة وملاعب غولف ومرافق ترفيهية، وفي ديسمبر 2021، تم تشكيل هيئة سعودية للبحر الأحمر (SRSA) مخصصة لتنظيم وجهة البحر الأحمر.

#السعودية #البكيني

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