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"إسرائيل" تتقدم بطلب رسمي للولايات المتحدة لشراء طائرات F15

السبت 21 يناير 2023 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تتقدم بطلب رسمي للولايات المتحدة لشراء طائرات F15



القدس المحتلة/سما/

 تجري إسرائيل والولايات المتحدة حاليًا محادثات أولية لعقد صفقة شراء 25 طائرة من طراز F15 من إنتاج شركة Boeing.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن وزارة الجيش قدمت طلبا رسميًا إلى الحكومة الأمريكية من أجل الموافقة بسرعة على بيع الطائرات المقاتلة.

والغرض من الصفقة هو إضافة سربين مقاتلين على أحدث طراز و تعزيز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي بشكل كبير.

ويعتبر الطلب المرسل الخطوة الأولى في عملية البيع ، والمفاوضات جارية الآن حول تفاصيل مثل: عدد الطائرات التي سيتم نقلها إلى إسرائيل وسعرها.


ويحتاج سلاح الجو إلى المزيد من F15s من طراز EX المحسن تكون قادرة على حمل منظومات الأسلحة الإسرائيلية وحتى المساعدة في مهاجمة المواقع النووية في إيران إذا لزم الأمر. ومع ذلك ، يبدو أن صفقة الطائرات ستستغرق وقتًا طويلاً ، مع توقع وصولها إلى إسرائيل في عام 2028.

وقالت شركة بوينج المصنعة للطائرات: "إن إف 15-إي إكس تحمل أسلحة أكثر من أي طائرة مقاتلة أخرى من نوعها ، ويمكنها إطلاق صواريخ كروز تفوق سرعتها سرعة الصوت على مدى مئات الكيلومترات".

#اسرائيل #الولايات المتحدة

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