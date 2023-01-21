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كم بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة؟

السبت 21 يناير 2023 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة؟



غزة/سما/

قالت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، إن نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، بلغت 73% بعد اغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم.

وحسب لجنة الانتخابات المركزية لادارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية برئاسة القاضي أحمد ولد علي، فإن (1163) ناخباً من أصل (1591) ممن يحق لهم الاقتراع شاركوا بالتصويت بنسبة 73%، لاختيار 13 عضواً لمجلس إدارة الغرفة الذي يتنافس على مقاعده 25 مرشحاً.

وبينت اللجنة أن الطواقم تقوم حاليا بعملة فرز الاصوات بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، على أن يتبعها اعلان نتائج الانتخابات فور الانتهاء من عملية الفرز.

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#لجنة الانتخابات المركزية

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