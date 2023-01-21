اشتية يطالب الأمم المتحدة بالعمل الجدي لوقف جرائم الاحتلال

رام الله/سما/

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، والعمل الجدي لوقفها.

وحمل اشتية سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن تلك الجرائم، التي كان آخر ضحاياها الشهيد طارق عودة يوسف معالي (42 عاما) من كفر نعمة شمال غرب رام الله، الذي ارتقى صباح اليوم، برصاص مستوطن.

وتقدم اشتية من والدي الشهيد وعائلته وأهالي قريته؛ بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.