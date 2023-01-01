  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة يُعزي بشهداء جنين ويهنئ بسلامة القيادي أبو زينة

السبت 21 يناير 2023 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يُعزي بشهداء جنين ويهنئ بسلامة القيادي أبو زينة



غزة/سما/

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، التعازي والمواساة لعائلة الشهيد، أدهم جبارين، القائد الميداني في كتيبة جنين – سرايا القدس، والمدرس الشهيد جواد بواقنة، اللذين ارتقيا خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين يوم الخميس الماضي.

وعزَّى القائد النخالة عائلة الشهيد القائد أدهم جبارين مشيداً بسيرته الجهادية ودوره الميداني البارز في التصدي لقوات الاحتلال، وسجل تضامنه مع عائلة الشهيد المدرس جواد بواقنة الذي قدَّم موقفاً فدائياً مشهوداً أمام شعبه.

كما هنأ الأمين العام النخالة القيادي المجاهد الشيخ خالد أبو زينة "أبو صالح"، بسلامته واطمأن عليه عقب فشل محاولة اعتقاله على يد قوات الاحتلال التي اقتحمت منزله، وداعياً بالإفراج عن نجله المعتقل.

من جهتهم، عبَّر أهالي الشهداء عن تقديرهم لهذه التعزية والمواساة من الأمين العام القائد زياد النخالة، كما شكر القيادي أبو صالح أبو زينة اتصال القائد أبو طارق واطمئنانه عليه.

#زياد النخالة #شهداء جنين

الأكثر قراءة اليوم

غالانت يرفض طلب بن غفير خوفا.. وسوليفان يوجه طلبا لحكومة نتنياهو قبل مغادرته

قناة عبرية: حماس تعمل من أجل صفقة تبادل أسرى وفق 3 مسارات

تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

السعودية تحدد موعد بدء شهر رمضان 2023 فلكياً

أبناء الجولان السوري المحتل يوجهون رسالة إلى مصر بعد قرارها الأخير حولهم

عرعرة: شرطة الاحتلال تعتدي على وفد مقدسي بعد زيارته للأسير المحرر ماهر يونس

صحيفة عبرية: "بن غفير" سيطالب نتنياهو خصم اموال جديدة من السلطة

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_7c92e1787b458d3d6e6d9003eff03728

يديعوت: هذه رسالة نتنياهو للإداراة الأمريكية من إخلاء بؤرة استيطانية شمال الضفة

قناة عبرية تتحدث عن الخطط المستقبلية لسلاح الجو الإسرائيلي

5f1dbd9f4c59b715dc0744c5

فورين بوليسي: اليمين المتطرف الإسرائيلي قد يصعّد حرب المسيرات ضد الفلسطينيين

الحرس الثوري يحذر الاتحاد الأوروبي من "خطأ"

FEB7B735-6551-4BE1-BF9B-CC3749BB2242

خيبة أمل إسرائيلية من قرار بلدية برشلونة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم