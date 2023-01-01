"حماس" ترحب بإعلان محكمة العدل الدولة

غزة/سما/

رحبت حركة "حماس"، السبت، بإعلان محكمة العدل الدولية الهادف لتجريم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريح صحفي له: "إننا نرحب بهذه الخطوة الدولية الهادفة لتجريم الاحتلال، واعتباره استعمارًا مخالفًا للقانون الدولي".

وطالب قاسم، باستكمال كل الخطوات بخصوص الطلب الأممي عبر مسارها القانوني الرسمي من جميع الجهات المختصة.

ودعا قاسم لمزيد من الخطوات الدولية العملية الجادة من أجل إدانة الاحتلال وما يرتكبه من انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين، وصولاً للعمل على إنهاء كامل الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.