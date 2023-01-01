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جيش الاحتلال يوقف أسطولا من الطائرات المسيرة

السبت 21 يناير 2023 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يوقف أسطولا من الطائرات المسيرة



القدس المحتلة/سما/

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة من نوع "شوفال" تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية تعرضت لأضرار أثناء إقلاعها مما أجبر الجيش على إيقاف أسطول من الطائرات المسلحة بدون طيار.

وقال الجيش في بيان له، "لم تقع اصابات بسبب الحادث وسيتم التحقيق فيه"، واضاف البيان أن "قائد القوات الجوية اللواء تومر بار، أمر بوقف اسطول "شوفال" حتى الإنتهاء من التحقيق في الحادث"، وتم نقل الجهاز التالف للإصلاح والتحقيق في ملابسات الواقعة.

وكانت قد تحطمت طائرة بدون طيار من طراز Heron 1 في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما تسبب في حريق وأدى إلى إيقاف الأسطول بأكمله لمدة شهر حتى تم إجراء الإصلاحات.

وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري إن "سبب حادث اليوم السبت لا يبدو أنه نفس المشكلة التي تسببت في تحطم الطائرة فذ المرة السابقة.


وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال أربعة أشهر التي توقف فيها إسرائيل أسطولها من طائرات هيرون 1 بدون طيار، المعروفة للجيش باسم شوفال.

#الجيش الاسرائيلي #الطائرات المسيرة

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