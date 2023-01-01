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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط

السبت 21 يناير 2023 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط



القدس المحتلة/سما/

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت  مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، اسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

و أصيبت مستوطنة بالرصاص في مستوطنة "بسجات زئيف" المقامة على أراضي شمال القدس المحتلة، ظهر اليوم، وفقاً لمصادر عبرية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن شرطة الاحتلال ترجح أن الرصاصة أطلقت من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.
وبعد إصابة المستوطنة اقتحمت قوة كبيرة من جيش ومخابرات الاحتلال المخيم وانتشرت في أحيائه.

#اصابات #مخيم شعفاط

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