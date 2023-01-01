  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تدعو الدول لتقديم مرافعاتها ورأيها في قانونية الاحتلال للمحكمة الدولية

السبت 21 يناير 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدعو الدول لتقديم مرافعاتها ورأيها في قانونية الاحتلال للمحكمة الدولية



القدس المحتلة/ سما/

دعت وزارة الخارجية والمغتربين، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم السبت، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج الى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة.

وأوضحت أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وشددت الخارجية على أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وأكدت استلام رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 كانون الثاني/ ديسمبر، كانون الثاني، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.

الأكثر قراءة اليوم

غالانت يرفض طلب بن غفير خوفا.. وسوليفان يوجه طلبا لحكومة نتنياهو قبل مغادرته

قناة عبرية: حماس تعمل من أجل صفقة تبادل أسرى وفق 3 مسارات

فيديو: أهالي جوريش يجبرون الاحتلال على ازالة بؤرة استيطانية ويصيبون 3 مستوطنين بجراح

تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

الخارجية المصرية ترد على حسن نصر الله

هآرتس: "يجب مراقبة هرتسي هليفي"

نتنياهو: حكومتي تدعم بناء الاستيطان ولكن بشرط

الأخبار الرئيسية

هليفي

أزمة جديدة تُضاف إلى جدول أعمال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد هليفي..فما هي؟

بن غفير

صحيفة عبرية: "بن غفير" سيطالب نتنياهو خصم اموال جديدة من السلطة

نتنياهو ودرعي

بعد قرار العليا بإبطال توزيره: لماذا يتخلف نتنياهو عن إقالة درعي؟

عملية طعن

فيديو.. استشهاد شاب قرب رام الله إثر اصابته برصاص الاحتلال بزعم تنفييذه عملية طعن

عميل للموساد

هدفه رصد الصواريخ.. الكشف عن عميل جديد للموساد في قبضة الأمن اللبناني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم