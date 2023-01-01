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وفاة طفل متأثرا بجروحه الخطيرة بحادث دعس في الخليل

السبت 21 يناير 2023 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفل متأثرا بجروحه الخطيرة بحادث دعس في الخليل



الخليل / سما /

توفي طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام، اليوم السبت، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها أمس الجمعة، نتيجة حادث دعس في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الطفل تعرض للدعس أثناء تواجده أمام منزله، من قبل أحد أقاربه أثناء قيادته لجرار زراعي، ما تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته اليوم.

وأضاف ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على أسبابه.

#الخليل #حادث دعس #الشرطة #وفاة طفل #طفل

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