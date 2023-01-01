المدهون يكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

غزة / سما /

تحدثت وزارة التنمية الاجتماعية عن آخر المستجدات المتعلقة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية.

وقال مفوض عام الوزارة بغزة لؤي المدهون، بأن أطقم وزارة التنمية بالضفة وغزة لا زالت تعمل بجهدٍ لتوفير الاحتياجات للعائلات الفلسطينية المستورة والتي تستحق المساعدات الإغاثية عبر وزارة التنمية.

ونوّه المدهون في تصريح صحفي اليوم السبت "مازلنا في التوقيت الزمني الطبيعي لصرف مستحقات الاسر الفقيرة والتي تصرف بتمويل من الاتحاد الأوروبي كمساعدات طارئة وذلك بعد أن صرفناها في شهر أكتوبر الماضي".

وأشاد المدهون دور الجهات المانحة في دعم العائلات الفقيرة وتقديم المساعدات اللازمة لخدمة المواطنين والمحتاجين في الضفة الغربية وقطاع غزة في نفس الاتجاه.